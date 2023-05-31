В Совфеде хотят разрешить частным охранным предприятиям сбивать беспилотники

Член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству, зампред Совета по развитию цифровой экономики при СФ Артем Шейкин предложил предоставить негосударственным охранным структурам право сбивать беспилотники. Об этом пишет ТАСС.
По мнению Шейкина, частным предприятиям могут разрешить таким образом защищать объекты, которые не охраняются силовыми ведомствами. О необходимости такой меры он заявил на фоне атаки дронами Москвы и Подмосковья.
«Принятие решения в этой области позволит защитить критически важные и иные объекты, которые не находятся под охраной силовых ведомств», — сказал сенатор.
Он напомнил, что в конце апреля верхняя палата парламента обсуждала вопросы оптимизации ограничений и выработки средств защиты от противоправного использования БПЛА. Было решено дополнить паспорта антитеррористической безопасности объектов требованиями о технической оснащенности против беспилотников.
По мнению Шейкина, такая мера позволит систематизировать требования безопасности и предупредить атаки на различные объекты.