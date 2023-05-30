Минпромторг запустит эксперимент по маркировке сладких безалкогольных напитков

«Технологии уже отработаны в других товарных группах: вода, молоко, пиво. В них используются все те же форм-факторы, в которые упаковываются соки и сладкие напитки. Поэтому технологии понятны и отработаны, сложностей никаких не будет, на рынке достаточно и оборудования, и расходных материалов», — рассказал замгендирктора УРПТ Реваз Юсупов.