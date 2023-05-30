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Минпромторг запустит эксперимент по маркировке сладких безалкогольных напитков

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:19

Минпромторг запустит с 1 июня эксперимент по маркировке сладких безалкогольных напитков. Об этом ведомство рассказало в своем телеграм-канале.

Эксперимент продлится до конца лета. В нем на добровольной и бесплатной основе примут участие производители газировок, соков, морсов, квасов, компотов, а также напитков на основе сои, орехов, злаков и семян.

Кроме того, маркировку опробуют на воде, в том числе минеральной, и растворимых напитках. Эксперимент коснется напитков, содержащих добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ.

«Оборудование для тестирования процессов маркировки во время эксперимента предоставляется оператором на безвозмездной основе», — заявили в министерстве.

За эксперимент будет отвечать Центр развития перспективных технологий. Там отметили, что опробовать маркировку готовы уже более десяти компаний.

«Технологии уже отработаны в других товарных группах: вода, молоко, пиво. В них используются все те же форм-факторы, в которые упаковываются соки и сладкие напитки. Поэтому технологии понятны и отработаны, сложностей никаких не будет, на рынке достаточно и оборудования, и расходных материалов», — рассказал замгендирктора УРПТ Реваз Юсупов.

Предполагается, что введение акциза на сладкие напитки может помочь в борьбе с контрафактной продукцией. Ее на российском рынке в сегменте безалкогольных напитков — порядка 20%, согласно данным центра отраслевой экономики «НИФИ».

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