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Джонни Депп перенес музыкальный тур из‑за перелома лодыжки

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:31

Американский актер Джонни Депп отложил музыкальный тур со своей группой The Hollywood Vampires из‑за перелома лодыжки, который он получил в Каннах. Об этом сообщил TMZ.

По информации издания, Депп подвернул ногу во время пресс-конференции на Каннском кинофестивале, где он представлял фильм «Жанна Дюбарри». В результате артиста мучает ноющая боль.

Врачи порекомендовали актеру не совершать перелетов в обозримом будущем. Из‑за этого Депп отметил первые три концерта, запланированных в гастрольном туре — в американских городах Манчестер, Бостон и Бетел.

Команда The Hollywood Vampires надеется, что они смогут перенести выступления и выступить перед поклонниками. Европейские даты концертов останутся без изменения — они запланированы на июнь.

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