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Минкульт обновил состав экспертных советов по кино. Из него исчезли многие режиссеры

Юлия Онодэра
Вчера в 23:57

Министерство культуры обновило состав экспертных советов по игровому, документальному и анимационному кино, а также фильмам для детей и юношества. Об этом рассказали «Ведомости».

Число участников советов заметно сократилось. Из списков исчезли режиссеры Алексей Учитель, Алексей Федорченко, Владимир Хотиненко, кинопродюсеры Петр Ануров и Антон Златопольский.

Кроме того, в экспертные советы не попали в этот раз некоторые отраслевые журналисты, топ-менеджеры видеосервисов и исполнительный директор фонда поддержки кинематографа «Кинопрайм» Антон Малышев.

При этом в составе участников увеличилось число сотрудников Минкульта, также добавились два представителя Русской православной церкви, телеведущий Алексей Пиманов и актер Дмитрий Певцов, который числится депутатом Госдумы.

Экспертным советам предстоит отбирать картины, которые получат финансовую господдержку. Как правило, в состав советов входят специалисты в кинематографии. В 2023 году они помогут распределить более 11,5 млрд рублей.

В 2021 году в экспертные советы вошли представители крупнейших российских онлайн-кинотеатров. В конце того же года Дмитрий Певцов предлагал включить в число участников представителей религиозных организаций.

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РПЦГосдума
люди
Алексей УчительАлексей ФедорченкоВладимир ХотиненкоПетр АнуровАнтон ЗлатопольскийАнтон МалышевДмитрий ПевцовАлексей Пиманов
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