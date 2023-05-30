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Госдума исключила совершение преступления полицейским из числа отягчающих обстоятельств

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:05

Госдума РФ приняла закон, который исключает совершение преступления полицейскими из числа отягчающих обстоятельств. Об этом сообщил ТАСС.

Речь идет в том числе об умышленных преступлениях. Авторы инициативы посчитали пункт о совершении преступлений сотрудниками органов внутренних дел «дискриминационным».

По их словам, устранение его «позволит восстановить логику законодательного регулирования и избежать тем самым подчеркивания незаслуженного и несправедливого недоверия» к полиции России.

Изменения внесли в ст. 63 УК РФ. Их предложили принять депутаты из фракции КПРФ. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Пункт об ужесточении наказания за преступления в случае, если их совершили правоохранители, появился в УК РФ в 2010 году. Инициатором этой поправки выступил экс-президент России Дмитрий Медведев.

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теги
ГосдумаМВД РоссииКПРФ
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Дмитрий Медведев
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