Госдума исключила совершение преступления полицейским из числа отягчающих обстоятельств

Госдума РФ приняла закон, который исключает совершение преступления полицейскими из числа отягчающих обстоятельств. Об этом сообщил ТАСС.
Речь идет в том числе об умышленных преступлениях. Авторы инициативы посчитали пункт о совершении преступлений сотрудниками органов внутренних дел «дискриминационным».
По их словам, устранение его «позволит восстановить логику законодательного регулирования и избежать тем самым подчеркивания незаслуженного и несправедливого недоверия» к полиции России.
Изменения внесли в ст. 63 УК РФ. Их предложили принять депутаты из фракции КПРФ. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.
Пункт об ужесточении наказания за преступления в случае, если их совершили правоохранители, появился в УК РФ в 2010 году. Инициатором этой поправки выступил экс-президент России Дмитрий Медведев.