Итальянский коллекционер Пьетро Питтаро вернет России более 400 предметов семьи Бенуа

Итальянский коллекционер Пьетро Питтаро вернет России более 400 предметов, принадлежавших знаменитой семье петербургских художников и архитекторов Бенуа. Об этом сообщил Минкульт РФ.
Торжественная церемония передачи коллекции пройдет 31 мая. Питтаро передаст в дар архив семьи Бенуа, а также фрак Николая Бенуа — идеолога создания архивного Музея семьи Бенуа.
Мероприятие пройдет при поддержке Центра кинофестивалей и международных программ. В нем примут участие замминистра культуры Андрей Малышев и врио гендиректора музея-заповедника «Петергоф» Роман Ковриков.
Питтаро не впервые передает предметы из своей коллекции в дар России. В 2016 году он уже отдал «Петергофу» мольберт, палитру, кисти и два рисунка Александра и Николая Бенуа, а в 2021 году пожертвовал Театральному музею имени Бахрушина макет к опере «Богема» Николая Бенуа.
«Мною и тогда, и сейчас руководила единственная мысль: вещи должны возвращаться домой — это правильно. Поэтому из Италии они были возвращены на родину Бенуа, в Россию», — прокомментировал Питтаро.