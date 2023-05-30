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Итальянский коллекционер Пьетро Питтаро вернет России более 400 предметов семьи Бенуа

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:31

Итальянский коллекционер Пьетро Питтаро вернет России более 400 предметов, принадлежавших знаменитой семье петербургских художников и архитекторов Бенуа. Об этом сообщил Минкульт РФ.

Торжественная церемония передачи коллекции пройдет 31 мая. Питтаро передаст в дар архив семьи Бенуа, а также фрак Николая Бенуа — идеолога создания архивного Музея семьи Бенуа.

Мероприятие пройдет при поддержке Центра кинофестивалей и международных программ. В нем примут участие замминистра культуры Андрей Малышев и врио гендиректора музея-заповедника «Петергоф» Роман Ковриков.

Питтаро не впервые передает предметы из своей коллекции в дар России. В 2016 году он уже отдал «Петергофу» мольберт, палитру, кисти и два рисунка Александра и Николая Бенуа, а в 2021 году пожертвовал Театральному музею имени Бахрушина макет к опере «Богема» Николая Бенуа.

«Мною и тогда, и сейчас руководила единственная мысль: вещи должны возвращаться домой — это правильно. Поэтому из Италии они были возвращены на родину Бенуа, в Россию», — прокомментировал Питтаро.

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Минкультуры России
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Николай БенуаАндрей Малышев
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