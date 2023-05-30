Итальянский коллекционер Пьетро Питтаро вернет России более 400 предметов семьи Бенуа

Питтаро не впервые передает предметы из своей коллекции в дар России. В 2016 году он уже отдал «Петергофу» мольберт, палитру, кисти и два рисунка Александра и Николая Бенуа, а в 2021 году пожертвовал Театральному музею имени Бахрушина макет к опере «Богема» Николая Бенуа.