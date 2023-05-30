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В Ростове-на-Дону обрушилась трибуна на Гребном канале. Погибла женщина

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:07

В Ростове-на-Дону обрушилась трибуна на Гребном канале. Вследствие этого погибла женщина и еще по меньшей мере 15 человек пострадали, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Инцидент случился во время детских соревнований по футболу. На стадионе проходил матч команд «Ростов» и «Батайск» с участием игроков 2010 года рождения. На трибунах присутствовали около 30 человек.

В ходе обрушения трибун получили травмы как минимум двое взрослых, мужчина и женщина. Еще по крайней мере семь пострадавших оказались несовершеннолетними, их отправили в больницу для обследования.

Личность погибшей женщины в МЧС не раскрыли. «Еще одна женщина и двое детей находятся в крайне тяжелом состоянии», — заявил губернатор Василий Голубев.

По словам главы городской администрации Алексея Логвиненко, к обрушению трибуны на Гребном канале привел сильный ветер.

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Василий Голубев
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