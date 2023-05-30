В Ростове-на-Дону обрушилась трибуна на Гребном канале. Погибла женщина

В Ростове-на-Дону обрушилась трибуна на Гребном канале. Вследствие этого погибла женщина и еще по меньшей мере 15 человек пострадали, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Инцидент случился во время детских соревнований по футболу. На стадионе проходил матч команд «Ростов» и «Батайск» с участием игроков 2010 года рождения. На трибунах присутствовали около 30 человек.
В ходе обрушения трибун получили травмы как минимум двое взрослых, мужчина и женщина. Еще по крайней мере семь пострадавших оказались несовершеннолетними, их отправили в больницу для обследования.
Личность погибшей женщины в МЧС не раскрыли. «Еще одна женщина и двое детей находятся в крайне тяжелом состоянии», — заявил губернатор Василий Голубев.
По словам главы городской администрации Алексея Логвиненко, к обрушению трибуны на Гребном канале привел сильный ветер.