«Мы все живем в субъективной реальности. Известный пример: если попросить сто разных людей рассказать о том, что для них стул, то мы получим сто разных описаний одного и того же предмета. Что уж говорить о более сложных понятиях. В Norm мы поддерживаем такую субъективность, у каждого своя собственная нормальность, и на основе этого строится вся механика сети. Мы уверены, что именно сегодня такое разнообразие „нормальностей“ востребовано как никогда», — отмечает сооснователь проекта Константин Ще.