Создатели эмоциональной соцсети «Грустнограм» запустили новый проект — Norm. Это рекомендательная площадка, алгоритмы которой будут предлагать пользователям только тот контент, который большинство юзеров сочли полезным, рассказали «Афише Daily» авторы проекта.
Norm предлагает поставить на первое место в списке приоритетов качество и практическую пользу, а не продажи и призывает бренды и бизнес к тому же. Основатели соцсети обещают максимально точные и честные рекомендации — начиная от специалистов и заканчивая фильмами и ресторанами.
«Бесконечные и бессмысленные продажи курсов „продвижения“, синих галочек по 8 долларов и пользовательских данных, накрученные отзывы и армии ботов, отсутствие пространства для развития. Видя все это, мне захотелось сделать новую социальную сеть. Такую, какой она должна быть», — сказал основатель Norm Александр Токарев.
Предполагается, что накручивать или покупать рекомендации будет невыгодно, потому что за каждую из них пользователи отвечают своей репутацией. Кроме того, они отвечают и за приглашенных юзеров — попасть в Norm можно только по инвайту.
Репутация в Norm субъективна для каждого пользователя: все видят, насколько другой юзер norm именно для них. Поэтому разные люди могут видеть разную репутацию, заходя в один и тот же профиль.
Миссия Norm — создать персональный фильтр полезного и ценного контента для каждого, чтобы люди могли объединяться по истинным интересам, а не по формальным признакам или желаниям рекламодателей.
«Мы все живем в субъективной реальности. Известный пример: если попросить сто разных людей рассказать о том, что для них стул, то мы получим сто разных описаний одного и того же предмета. Что уж говорить о более сложных понятиях. В Norm мы поддерживаем такую субъективность, у каждого своя собственная нормальность, и на основе этого строится вся механика сети. Мы уверены, что именно сегодня такое разнообразие „нормальностей“ востребовано как никогда», — отмечает сооснователь проекта Константин Ще.