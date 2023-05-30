Реклама
Новости

Николас Брителл выпустил альбом саундтреков к финальному сезону «Наследников»

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:10

Композитор Николас Брителл («12 лет рабства», «Игра на понижение», «Король», «Лунный свет») выпустил альбом саундтреков, которые прозвучали в четвертом, финальном, сезоне сериала «Наследники».

Осторожно спойлеры к третьему эпизоду.

На пластинку попали 25 композиций. Среди них — «Phone Call», которая прозвучала в третьем эпизоде сезона, когда Кендалл, Шив и Роман узнают, что глава семьи Логан Рой погиб на борту самолета Waystar Royco.

«Партитура для четвертого сезона представляет собой кульминацию моего музыкального видения „Наследников“», — подчеркнул композитор.

Релизом альбома саундтреков занимался новый лейбл Бриттела Lake George Music Group. «Я давно мечтал выпускать музыку на собственном лейбле, и я очень рад, что заключительный сезон „Наследников“ стал первым релизом нашего лейбла», — добавил композитор.

Сериал рассказывает о владельцах медиаконгломерата Waystar Royco — семье Рой. Когда у главы семьи стремительно ухудшается здоровье, четверо детей начинают готовиться к его скорому уходу. Главная интрига проекта — кто возглавит медиаконгломерат и возьмет власть в свои руки. Последняя серия шоу увидела свет 29 мая.

Подробности по теме
Кто победил в финале «Наследников»? Размышляем о концовке любимого сериала (со спойлерами)
расскажите друзьям
люди
Николас Брителл
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»