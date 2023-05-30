Николас Брителл выпустил альбом саундтреков к финальному сезону «Наследников»

Композитор Николас Брителл («12 лет рабства», «Игра на понижение», «Король», «Лунный свет») выпустил альбом саундтреков, которые прозвучали в четвертом, финальном, сезоне сериала «Наследники».
Осторожно спойлеры к третьему эпизоду.
На пластинку попали 25 композиций. Среди них — «Phone Call», которая прозвучала в третьем эпизоде сезона, когда Кендалл, Шив и Роман узнают, что глава семьи Логан Рой погиб на борту самолета Waystar Royco.
«Партитура для четвертого сезона представляет собой кульминацию моего музыкального видения „Наследников“», — подчеркнул композитор.
Релизом альбома саундтреков занимался новый лейбл Бриттела Lake George Music Group. «Я давно мечтал выпускать музыку на собственном лейбле, и я очень рад, что заключительный сезон „Наследников“ стал первым релизом нашего лейбла», — добавил композитор.
Сериал рассказывает о владельцах медиаконгломерата Waystar Royco — семье Рой. Когда у главы семьи стремительно ухудшается здоровье, четверо детей начинают готовиться к его скорому уходу. Главная интрига проекта — кто возглавит медиаконгломерат и возьмет власть в свои руки. Последняя серия шоу увидела свет 29 мая.