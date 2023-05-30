Николас Брителл выпустил альбом саундтреков к финальному сезону «Наследников»

Сериал рассказывает о владельцах медиаконгломерата Waystar Royco — семье Рой. Когда у главы семьи стремительно ухудшается здоровье, четверо детей начинают готовиться к его скорому уходу. Главная интрига проекта — кто возглавит медиаконгломерат и возьмет власть в свои руки. Последняя серия шоу увидела свет 29 мая.