Роскомнадзору могут разрешить блокировку сайтов, которые используют алгоритмы рекомендации контента

Он отметил, что это не значит, что у РКН «появляется обязанность запрашивать у владельца того или иного ресурса информацию о работе его рекомендательного сервиса». По словам Горелкина, законопроект не предусматривает подключение регулятора к сервисам той или иной площадки посредством API.