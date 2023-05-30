Роскомнадзору могут разрешить блокировку сайтов, которые используют алгоритмы рекомендации контента

В Госдуму до конца весенней сессии могут внести законопроект, который даст Роскомнадзору право блокировать сервисы, использующие рекомендательные алгоритмы. Об этом «Ведомостям» рассказали три источника, близкие к интернет-компаниям и видевшие копию документа.
По словам собеседников газеты, автор инициативы — зампредседателя комитета по информполитике, информационным технологиям и связи, депутат от «Единой России» Антон Горелкин.
«Согласно законопроекту, Роскомнадзор получит право на получение сведений для оценки соответствия применения рекомендательных технологий нормам законодательства», — сказал Горелкин «Ведомостям».
Он отметил, что это не значит, что у РКН «появляется обязанность запрашивать у владельца того или иного ресурса информацию о работе его рекомендательного сервиса». По словам Горелкина, законопроект не предусматривает подключение регулятора к сервисам той или иной площадки посредством API.
В случае принятия законопроекта информационные ресурсы обяжут сообщать пользователям о применении рекомендательных алгоритмов. Представитель РКН комментировать содержание документа отказался.
Как отмечают «Ведомости», основные разработчики рекомендательных алгоритмов — «Яндекс», VK, а также различные онлайн-кинотеатры и интернет-магазины. Их сервисы анализируют цифровой след пользователя и индивидуально предлагают интересный контент, рекламу или товары.
Один из собеседников газеты отмечает, что РКН сможет регулировать сервисы, которые работают с рекомендательными алгоритмами, в частности, запрашивать декларации о механизме каждого отдельного алгоритма и направлять предписания о необходимости устранить нарушения, если такие имеются.
Другой собеседник предупреждает, что в случае принятия закона в существующем виде Роскомнадзор получит право блокировки того или иного сервиса при некорректно работающих рекомендательных алгоритмах.