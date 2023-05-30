В 2022 году гражданство США получили рекордные 10 тыс. россиян

Россияне заняли второе место в мире по «лотерейным визам». Грин-карту оформили 9811 граждан РФ — 2642 из них выиграли лотерею Госдепартамента.
В общей сложности граждане России получили в прошлом году 4654 иммиграционных и 42 770 неиммиграционных виз США. Число туристических виз обоих типов составило 33 600, а процент отказов оказался на уровне 26,18%.
Кроме того, в 2022 году россияне получили 97 инвестиционных виз. Для сравнения: в 2021 году их было выдано всего 9, а в 2020-м — 36.
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