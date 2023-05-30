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Марина Александрова и Антон Васильев нестандартно спасают семью в трейлере сериала «Открытый брак»

Виктория Шанина
Сегодня в 12:38

Онлайн-кинотеатр Okko показал трейлер драматического сериала «Открытый брак». Актеры Марина Александрова и Антон Васильев в нем сыграли супружескую пару, для которой стабильный 20-летний брак резко перерастает в эксперимент по спасению семьи.

Главные герои — Сева и Оксана, у них трое детей, большая квартира в центре Москвы и сложившиеся карьеры. Но за годы совместной жизни у них накопилось много нерешенных мелких проблем, которые однажды переросли в измену со стороны Оксаны. Она рассказывает об этом мужу и предлагает открытый брак. Сева, который, в свою очередь, уже давно завел любовницу, на эту авантюру легко соглашается.

«Здравствуй, свобода! В итоге вместо моря удовольствия и решения всех проблем появляются новые. Любовные многоугольники противоречат всем законам геометрии. Последствия такого легкого и игривого решения превращаются в запутанный ком сексуально-психологических проблем и недопонимания, курьезных ситуаций и открытий. В отчаянном стремлении к счастью, герои вынуждены заново пересмотреть свое отношение друг к другу, к семье и к жизни в целом. В конце концов, 40 — это всего лишь два раза по 20!» — говорится в пресс-релизе картины.

Режиссером «Открытого брака» выступил Иван Китаев («Универ», «Бывшие», «Без правил»). Помимо Александровой и Васильева, в сериале снялись Софья Лебедева, Артур Бесчастный, Полина Максимова, Ксения Каталымова, Юлия Гаврилина, Константин Крюков, Владимир Яглыч, Кирилл Плетнев и другие.

«История, которая происходит с главными героями Оксаной и Севой, погружает нас в вечные вопросы о любви, верности, предательстве, привязанностях, страстях, на которые никогда нет однозначных ответов. Каждый человек мучительно ищет эти ответы сам, проходит свой собственный непростой путь. В нашем сериале обо всем этом рассказано с юмором, легко и иронично. В нем гармонично сочетаются серьезные драматические переживания героев и откровенно комедийные забавные ситуации. Синтез разных жанров, стык смешного и серьезного, баланс между правдой жизни и выразительным художественным вымыслом — одна из самых привлекательных, но и самых сложных задач для режиссера и актеров».
Иван Китаев
Режиссер сериала «Открытый брак»

Премьера запланирована на 15 июня. С этой даты сериал будет доступен в онлайн-кинотеатре Okko.

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Марина АлександроваАнтон ВасильевИван КитаевСофья ЛебедеваАртур Бесчастный
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