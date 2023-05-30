Марина Александрова и Антон Васильев нестандартно спасают семью в трейлере сериала «Открытый брак»

Онлайн-кинотеатр Okko показал трейлер драматического сериала «Открытый брак». Актеры Марина Александрова и Антон Васильев в нем сыграли супружескую пару, для которой стабильный 20-летний брак резко перерастает в эксперимент по спасению семьи.
Главные герои — Сева и Оксана, у них трое детей, большая квартира в центре Москвы и сложившиеся карьеры. Но за годы совместной жизни у них накопилось много нерешенных мелких проблем, которые однажды переросли в измену со стороны Оксаны. Она рассказывает об этом мужу и предлагает открытый брак. Сева, который, в свою очередь, уже давно завел любовницу, на эту авантюру легко соглашается.
«Здравствуй, свобода! В итоге вместо моря удовольствия и решения всех проблем появляются новые. Любовные многоугольники противоречат всем законам геометрии. Последствия такого легкого и игривого решения превращаются в запутанный ком сексуально-психологических проблем и недопонимания, курьезных ситуаций и открытий. В отчаянном стремлении к счастью, герои вынуждены заново пересмотреть свое отношение друг к другу, к семье и к жизни в целом. В конце концов, 40 — это всего лишь два раза по 20!» — говорится в пресс-релизе картины.
Режиссером «Открытого брака» выступил Иван Китаев («Универ», «Бывшие», «Без правил»). Помимо Александровой и Васильева, в сериале снялись Софья Лебедева, Артур Бесчастный, Полина Максимова, Ксения Каталымова, Юлия Гаврилина, Константин Крюков, Владимир Яглыч, Кирилл Плетнев и другие.