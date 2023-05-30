Марина Александрова и Антон Васильев нестандартно спасают семью в трейлере сериала «Открытый брак»

«История, которая происходит с главными героями Оксаной и Севой, погружает нас в вечные вопросы о любви, верности, предательстве, привязанностях, страстях, на которые никогда нет однозначных ответов. Каждый человек мучительно ищет эти ответы сам, проходит свой собственный непростой путь. В нашем сериале обо всем этом рассказано с юмором, легко и иронично. В нем гармонично сочетаются серьезные драматические переживания героев и откровенно комедийные забавные ситуации. Синтез разных жанров, стык смешного и серьезного, баланс между правдой жизни и выразительным художественным вымыслом — одна из самых привлекательных, но и самых сложных задач для режиссера и актеров».

Иван Китаев Режиссер сериала «Открытый брак»