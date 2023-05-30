Губка Боб в Jacquemus: фэшн-блогер вдохновился персонажами мультсериала и собрал стильные луки

Уисдом Кей — американский фэшн-блогер и модель, в 2020 году получивший от Vogue звание «самого стильного парня в тиктоке». В своих соцсетях он рассказывает о трендах в мире моды и демонстрирует собранные луки. Впрочем, он может не только стильно одеться сам, но и придумать наряды, которые носили бы персонажи фильмов и мультсериалов, если бы существовали в реальном мире. Так, например, он уже наряжал героев и злодеев Marvel в 2021 году. А недавно вдохновился персонажами «Губки Боба» и доказал, что тех можно смело отправлять на подиум.