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Губка Боб в Jacquemus: фэшн-блогер вдохновился персонажами мультсериала и собрал стильные луки

Анна Красюк
Сегодня в 16:55

Уисдом Кей — американский фэшн-блогер и модель, в 2020 году получивший от Vogue звание «самого стильного парня в тиктоке». В своих соцсетях он рассказывает о трендах в мире моды и демонстрирует собранные луки. Впрочем, он может не только стильно одеться сам, но и придумать наряды, которые носили бы персонажи фильмов и мультсериалов, если бы существовали в реальном мире. Так, например, он уже наряжал героев и злодеев Marvel в 2021 году. А недавно вдохновился персонажами «Губки Боба» и доказал, что тех можно смело отправлять на подиум.

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Так, например, Сквидвард оделся в расслабленные пастельные брюки и рубашку, а сверху накинул жакет от Prada. Гэри, домашний питомец Губки Боба, «выбрал» очки от Gucci и роскошную розовую меховую накидку. Блогер не оставил без внимания даже пирата Пэйнти, который исполнял заглавную песню в заставке к каждой серии: тот надел эффектный длинный плащ и ковбойскую шляпу.

«Наконец, мода, которую я понимаю!» — радуются в твиттере. И удивляются, что Кей не только заботится о визуальном аспекте, но и учитывает «сущность и индивидуальность» каждого персонажа. «Я искренне влюблена в каждый лук», — добавляет авторка комментария. Кроме того, восхищенные пользователи называют блогера «талантом» и удивляются, что он все еще не стал креативным директором одного из модных домов.

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* Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.

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