В дом Бенедикта Камбербатча проник мужчина с ножом и угрожал семье актера

В дом Бенедикта Камбербатча на севере Лондона пробрался мужчина с ножом и угрожал семье актера. Об этом сообщает Daily Mail.
Злоумышленником оказался 35-летний Джек Бисселл, ранее работавший шеф-поваром в отеле The Beaumont в Мейфэре. Газета пишет, что он кричал: «Я знаю, что вы переехали сюда, и надеюсь, что дом сгорит дотла». Его мотивы неизвестны.
Камбербатч, его жена Софи Хантер и трое их детей находились внутри дома и слышали крики Бисселла. Мужчина тем временем разбил о стену горшок с растением и сорвал домофон, плюнув в него. Бывший шеф-повар скрылся с места происшествия до прибытия полиции, но правоохранителям удалось выследить его благодаря ДНК-уликам.
«Естественно, вся семья была в абсолютном ужасе и думала, что этот парень проникнет внутрь и причинит им вред. <…> У Бенедикта и Софи было много бессонных ночей с тех пор из‑за беспокойства о том, что они могут снова стать мишенью. Тот факт, что это было целенаправленное проникновение, делает все намного более пугающим», — рассказал инсайдер в разговоре с Page Six.