В дом Бенедикта Камбербатча проник мужчина с ножом и угрожал семье актера

«Естественно, вся семья была в абсолютном ужасе и думала, что этот парень проникнет внутрь и причинит им вред. <…> У Бенедикта и Софи было много бессонных ночей с тех пор из‑за беспокойства о том, что они могут снова стать мишенью. Тот факт, что это было целенаправленное проникновение, делает все намного более пугающим», — рассказал инсайдер в разговоре с Page Six.