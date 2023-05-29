Роскомнадзор попросили составить список запрещенных для использования в СМИ слов

Торгово-промышленная палата России обратилась в Роскомнадзор с требованием составить перечень нецензурных слов, которые запрещены к использованию в СМИ. Об этом сообщили «Известия».
ТПП заявила, что телеканалы и радиостанции жалуются на отсутствие четких правил. По мнению ведомтсва, нормы закона «настолько неопредленны, что порождают возможность их произвольного толкования».
При этом, как отметили в палате, регулирующий орган усилил контроль за использованием бранной лексики. Однако «квалификация того или иного слова и выражения как бранного определяется ситуативно».
Это приводит к сложностям для вещателей. Они рискуют быть оштрафованными за сохранение авторской стилистики того или иного произведения. А редактура фильмов или передач может вылиться, в свою очередь, в жалобы на нарушение авторских прав.
ТПП попросила Роскомнадзор привлечь лингвистов и провести экспертизу, которая позволит определить «безусловно бранную лексику» и составить список запрещенных, а также допустимых выражений.
Также ведомству предложили выбрать один словарь в качестве единого справочного материала. В данный момент вещатели опираются на разные источники, и они «во многих случаях дают противоречащие друг другу определения».