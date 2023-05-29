В Испании косатки потопили три лодки. Ученые считают, что они мстят людям за раненую матриарха

У берегов Испании косатки напали и потопили три лодки из‑за мести, сообщает The New York Post. Ученые опасаются, что другие животные из этой же стаи могут повторить атаки.
Нападения на лодки у Пиренейского побережья начались еще в мае 2020 года, но со временем они участились и привели к потоплениям. Морской биолог Альфредо Лопес Фернандес рассказал, что главная косатка (матриарх) по прозвищу Белая Глэдис, вероятно, ранее столкнулась с лодкой или запуталась в леске и испытала сильный шок, что сделало ее агрессивной.
«Мы не заявляем, что косатки учат нападениям своих детенышей, но те могут перенять поведение, просто подражая [взрослым особям], и начать атаки, потому что начнут считать их чем‑то важным в своей жизни», — сказал Фернандес.
По словам моряков и других очевидцев, косатки подплывают к лодкам сзади и врезаются в руль или корпус. «[Косатки] поменьше дергали руль сзади, в то время как большая несколько раз отплывала назад и со всей силы таранила корабль в бок. Еще две косатки поменьше повторяли за ней», — сказал один из них.
Такое поведение могло распространиться даже за пределы стаи: британская пара недавно поделилась нападением косаток на них у побережья Марокко. Атака продолжалась в течение часа, после чего экипажу удалось найти более безопасное место.