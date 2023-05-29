В Испании косатки потопили три лодки. Ученые считают, что они мстят людям за раненую матриарха

По словам моряков и других очевидцев, косатки подплывают к лодкам сзади и врезаются в руль или корпус. «[Косатки] поменьше дергали руль сзади, в то время как большая несколько раз отплывала назад и со всей силы таранила корабль в бок. Еще две косатки поменьше повторяли за ней», — сказал один из них.