Мартин Скорсезе готовит еще один фильм про Иисуса

Режиссер Мартин Скорсезе планирует снять новый фильм про Иисуса Христа. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Ватикане, которая стала частью его постканнского тура по Италии, пишет Variety.
По словам Скорсезе, он встречался с папой римским Франциском на выходных, поскольку запрос на фильм исходил именно от понтифика. Режиссер уже подготовил сценарий.
«Я ответил на обращение папы к деятелям искусства единственным известным мне способом: придумав и написав сценарий для фильма об Иисусе», — сказал режиссер.
Он добавил, что уже собирается приступить к съемкам. Вероятно, она станет его следующим проектом. Детали сценария Скорсезе не раскрыл.
Новый фильм может стать уже второй картиной Мартина Скорсезе об Иисусе Христе. Первая — «Последнее искушение Христа» — вышла в 1988 году, главную роль в ней сыграл Уиллем Дефо.