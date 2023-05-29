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Мартин Скорсезе готовит еще один фильм про Иисуса

Виктория Шанина
Сегодня в 16:34

Режиссер Мартин Скорсезе планирует снять новый фильм про Иисуса Христа. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Ватикане, которая стала частью его постканнского тура по Италии, пишет Variety.

По словам Скорсезе, он встречался с папой римским Франциском на выходных, поскольку запрос на фильм исходил именно от понтифика. Режиссер уже подготовил сценарий.

«Я ответил на обращение папы к деятелям искусства единственным известным мне способом: придумав и написав сценарий для фильма об Иисусе», — сказал режиссер.

Он добавил, что уже собирается приступить к съемкам. Вероятно, она станет его следующим проектом. Детали сценария Скорсезе не раскрыл.

Новый фильм может стать уже второй картиной Мартина Скорсезе об Иисусе Христе. Первая — «Последнее искушение Христа» — вышла в 1988 году, главную роль в ней сыграл Уиллем Дефо.

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Иисус ХристосМартин СкорсезеФРАНЦИСКУиллем Дефо
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