Власти Краснодара запретили вывески на иностранном языке

29 мая городская дума Краснодара одобрила новые правила благоустройства, согласно которым под запрет попадают вывески на иностранном языке и с транслитерацией. Они вступят в силу 1 сентября, все вывески должны будут переведены до 1 марта 2024 года, передает 93.ru.
«Иностранный язык — язык, народ-носитель которого проживает за пределами Российской Федерации, не относящийся к языкам народов Российской Федерации», — говорится в поправках. Помимо вывесок, изменения коснутся торговых объектов и остановок.
«Для города это действительно знаковое событие. Обновленный документ позволит нам привести архитектурный облик краевой столицы к единому стилю. Объем изменений серьезный», — заявил глава Краснодара Евгений Наумов.
В феврале этого года, объезжая город, Наумов заявил, что иностранные вывески — это «как‑то не патриотично». «В Лондоне, Вашингтоне, наверное, нет 90% вывесок на русском языке», — сказал он тогда.