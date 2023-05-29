«Плюс Дача» открывается в начале июня. В программе: йога, кинопоказы и паблик-токи

Летняя площадка «Плюс Дачи» в летнем кинотеатре парка Горького начнет работать с 1 июня. Об этом «Афише Daily» рассказали представители пространства.
Традиционно на «Плюс Даче» каждое утро будут проходить занятия йогой (периодически — под живую музыку), а по вечерам — кинопоказы мировой классики и фильмов независимой студии А24.
В первый день работы площадки в честь 20-летия «Смешариков» кинопрограмма откроется лекцией по «Смешарту» от ведущей подкаста «Темная материя» Анастасии Четвериковой. А после пройдет марафон лучших серий мультфильма.
3 июня откроется книжная программа «Плюс Дачи». В этот день пройдет паблик-ток с участием Татьяны Мужицкой и других психологов — авторов книги «Зоопарк в твоей голове». Они обсудят самые распространенные среди жителей мегаполисов психологические синдромы и предложат решения, как с ними справиться.
Также на площадке планируются панк-уик-энд под открытым небом, концертная версия музыкального спектакля «Карлик Нос», стартующего с гастролями на сцене РАМТа, концерты, детские мастер-классы, театральные постановки и фестивали, паблик-токи с актерами и режиссерами.