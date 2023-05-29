«Плюс Дача» открывается в начале июня. В программе: йога, кинопоказы и паблик-токи

3 июня откроется книжная программа «Плюс Дачи». В этот день пройдет паблик-ток с участием Татьяны Мужицкой и других психологов — авторов книги «Зоопарк в твоей голове». Они обсудят самые распространенные среди жителей мегаполисов психологические синдромы и предложат решения, как с ними справиться.