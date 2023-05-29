В «Сколково» сообщили о взломе системы со стороны хакеров, назвавшихся «украинским киберфронтом»

В ночь на 29 мая хакеры взломали инфраструктуру «Сколково». Ряд публичных ресурсов фонда временно недоступен, включая сайт Sk.ru, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу организации.
«Злоумышленники получили частичный доступ к ряду информационных систем и сетевых ресурсов. В частности, был взломан файлообменник, расположенный на физических мощностях фонда», — говорится в сообщении.
Там же отмечается, что ответственность за кибератаку на себя взяла «группа злоумышленников, представившаяся украинским киберфронтом».
«Кроме самого сообщения о взломе, хакеры выложили в открытый доступ снимки экранов ряда внутренних информационных ресурсов, а также отдельные документы», — заявили в пресс-службе фонда.
В «Сколково» обещают восстановить основную часть функционала в течение суток. Расследовать инцидент фонд будет вместе с правоохранительными органами.