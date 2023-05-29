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«Художественный» откроет новый сезон летнего кинотеатра Summer Cinema

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:56

2 июня во дворе бара «Стрелка» откроется (уже во второй раз) летний кинотеатр Summer Cinema. Организацией занимается команда кинотеатра «Художественный».

На открытии впервые для российских зрителей покажут черно-белую драму Жака Одиара «Париж, 13-й округ». Мировая премьера картины состоялась в основной программе Каннского кинофестиваля в 2021 году. Купить билеты можно здесь.

В репертуар нового сезона Summer Cinema войдут культовые фильмы мирового и российского кинематографа, специальные показы и новинки кинопроката, отобранные программным директором летнего кинотеатра Стасом Тыркиным. В частности, там покажут «Переводчика» Гая Ричи и «Экспресс» Руслана Братова — билеты тут и тут.

Все фильмы в кинотеатре будут демонстрироваться на языке оригинала с субтитрами на русском.

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Жак ОдиарРуслан Братов
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