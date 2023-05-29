«Художественный» откроет новый сезон летнего кинотеатра Summer Cinema

В репертуар нового сезона Summer Cinema войдут культовые фильмы мирового и российского кинематографа, специальные показы и новинки кинопроката, отобранные программным директором летнего кинотеатра Стасом Тыркиным. В частности, там покажут «Переводчика» Гая Ричи и «Экспресс» Руслана Братова — билеты тут и тут.