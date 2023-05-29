Вспыльчивый эмпат или душа компании: психолог рассказала, что любимый вкус чипсов говорит о человеке

Психолог предположила, что поклонники такого вкуса точно знают, чего хотят, и без всяких сомнений стремятся к достижению целей. «Кто‑то может посчитать ваши действия немного жестокими, но на самом деле вы просто сосредоточены на том, чтобы получить от своей жизни все самое лучшее и обеспечить благосостояние дорогих вам людей», — добавила она.