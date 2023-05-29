Вспыльчивый эмпат или душа компании: психолог рассказала, что любимый вкус чипсов говорит о человеке

Психолог Эмма Кенни проанализировала, что выбор того или иного вкуса чипсов может рассказать о человеке: что значит, когда покупатели выбирают снеки с солью, и какой вкус говорит о том, что человек немного выспыльчив.
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Соль
По словам Кенни, чипсы с солью выбирают люди с уравновешенным темпераментом, которые держатся подальше от лишней драмы. Психолог считает, что любителям такого вкуса нравится размеренный ритм жизни без спонтанности.
«Но это не значит, что вы слишком сдержанны в развлечениях — как ни удивительно, зачастую вы будете первым и последним человеком на танцполе!» — подчеркивает Кенни.
Соль и уксус
«Те, кто знает и любит вас, охарактеризовали бы вас как человека крайностей. Вы жизнь и душа вечеринки, а также интроспективный глубокий мыслитель», — считает психолог.
По словам Кенни, любители соли и уксуса склонны к чрезмерному анализу, из‑за чего время от времени борются с синдромом самозванца и неуверенностью в себе.
«Ваша скромная натура — причина, почему близкие так сильно вас любят, а еще у вас есть удивительное умение без труда поднимать настроение друзьям и членам семьи», — сказала специалист.
Сыр и лук
Психолог предположила, что поклонники такого вкуса точно знают, чего хотят, и без всяких сомнений стремятся к достижению целей. «Кто‑то может посчитать ваши действия немного жестокими, но на самом деле вы просто сосредоточены на том, чтобы получить от своей жизни все самое лучшее и обеспечить благосостояние дорогих вам людей», — добавила она.
Кенни считает, что такие люди с трудом меняют свое мнение даже при наличии веских аргументов. «Вы имеете свое мнение и любите жаркие споры, но вы также хороший слушатель, поэтому вы преуспеваете как в работе, так и в личных отношениях», — сказала психолог.
Креветки
«Несмотря на то что внешне вы выглядите относительно спокойным, внутри вас скрывается озорство. У вас такой заразительный смех, что окружающие не могут не хихикать в унисон», — считает Кенни.
По словам психолога, такие люди хороши в организации вечеринок, поскольку могут обеспечить спонтанность и сюрпризы для всех участников.
«Ваша энергия заразительна, и вы всегда думаете о следующем великом приключении, в которое можно пуститься. Вы верите, что жизнь лучше прожить сполна», — подчеркивает она.
Вустерширский соус
Такой необычный вкус предпочитают более вспыльчивые люди, считает психолог. «Вы очень страстный человек и активно защищаете людей, которых любите. Ваш „лай“ намного хуже, чем ваш „укус“, и когда люди в конце концов сближаются с вами, они оказываются благословленными вашей теплой, эмпатичной и заботливой личностью», — говорит Кенни.
Таким людям психолог советует научиться управлять стрессом, поскольку «всякий раз, когда вы взрываетесь и теряете самообладание, вы тут же сожалеете об этом и корите себя, что не смогли справиться с ситуацией более спокойно».