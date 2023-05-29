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За год ушедшие иностранные компании вывели из России около 36 млрд долларов

Виктория Шанина
Сегодня в 10:36

Покинувшие Россию иностранные инвесторы после продажи своего бизнеса в стране вывели около 36 млрд долларов за год. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, который проанализировал данные Центробанка.

Согласно данным ЦБ, с марта 2022 года по март 2023-го уходящие из РФ компании провели 200 сделок по продаже активов. Из них 20% оценивается выше 100 млн долларов.

«В предположении выполнения правила Парето 80/20 по отношению к размеру активов можно оценить размер выведенного иностранными инвесторами из России капитала <…> на уровне 36 миллиардов долларов», — объяснил Осадчий свои подсчеты.

В отчете Центробанка отмечается, что уход с российского рынка крупных компаний негативно повлиял на рынок коммерческой недвижимости, а также на российских потребителей. При этом в масштабах экономики влияние продажи активов в России невелико.

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Максим Осадчий
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