За год ушедшие иностранные компании вывели из России около 36 млрд долларов

Покинувшие Россию иностранные инвесторы после продажи своего бизнеса в стране вывели около 36 млрд долларов за год. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, который проанализировал данные Центробанка.