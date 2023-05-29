В России готовят законопроект об игнорировании авторских прав на фильмы из недружественных стран

Глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов вместе со своим первым замом Алексеем Синицыным разработали законопроект, в котором предлагают не защищать права правообладателей фильмов из недружественных стран при показах их картин в России. Об этом пишет ТАСС, получивший копию документа в распоряжение.
Предполагается, что до 2025 года по отношению к зарубежным правообладателям и их контенту не будут применять положения Гражданского кодекса РФ о защите прав. Документ планируется отправить премьер-министру Михаилу Мишустину уже 29 мая.
Авторы инициативы поясняют, что в киноиндустрии нельзя настроить механизм параллельного импорта, так как фильмы — это не товар. Зато на картины можно не распространять некоторые нормы ГК, если они произведены лицами, которые отказались от предоставления прав на свои работы в России.
Речь идет, в частности, о нормах ГК, связанных с правилами использования интеллектуальной деятельности, защитой исключительных прав на результаты этой деятельности, а также ответственностью за нарушение этих прав (например, за неправомерный показ фильма в кинотеатре).
«Указанные меры позволят выйти кинотеатрам на уровень безубыточности, что сохранит этот сегмент как по экономическим показателям, так и по показателям занятости. При этом необходимые отчисления в Фонд кино и Российское авторское общество сохранятся», — сказал Кутепов.
Как отмечает ТАСС, ранее Кутепов заявлял, что прекращение лицензирования фильмов в России со стороны Sony, Walt Disney, Warner Bros. и других студий противоречит нормам международного права, поскольку за пределами РФ эти картины правомерно обнародованы и лицензируются.