В России готовят законопроект об игнорировании авторских прав на фильмы из недружественных стран

Авторы инициативы поясняют, что в киноиндустрии нельзя настроить механизм параллельного импорта, так как фильмы — это не товар. Зато на картины можно не распространять некоторые нормы ГК, если они произведены лицами, которые отказались от предоставления прав на свои работы в России.