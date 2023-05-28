Лукашенко предложил странам вступать в Союзное государство, если им нужно ядерное оружие

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил странам вступать в Союзное государство, если они тоже хотят иметь ядерное оружие.Такое заявление он сделал в программе «Москва. Кремль. Путин».
Выступая на заседании Евразийского экономического форума, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил уникальность «феномена» Союзного государства «по формуле „Две страны — одно государство“» с единым пространством и даже ядерным оружием. Обратив на это внимание, он предложил обсудить проблему разной интеграции стран в структуре ЕАЭС.
«Если кто‑то переживает — не думаю, что Касым-Жомарт Токаев переживает по этому поводу, но если вдруг — так никто не имеет против, чтобы у Казахстана и других стран были такие же тесные отношения, как у нас с Российской Федерацией. Это очень просто. В союз Белоруссии с Россией надо вступать, и все: будет ядерное оружие на всех», — сказал Лукашенко.
В комментарию изданию «Подъём» член совета сенаторов казахского Сената Зауреш Батталова назвала абсурдом объединение на основе распространения ядерного оружия: «Я считаю, что мнение таких автократов, как Лукашенко, — не те мнения, которые мы должны рассматривать как предмет обсуждения. Использование ядерного оружия ни в коем случае нельзя допускать. А объединение именно на основе того, что есть ядерное оружие и это усиливает страну, — это абсурд, который нельзя допускать».
«Казахстан сегодня — суверенное государство. Я за то, чтобы эта суверенность и независимость была сохранена. Наша сила и наше объединение должно строиться только на мирных, взаимовыгодных формах сотрудничества», — подчеркнула Батталова.
26 мая пресс-секретарь президента Казахстана заявил, что страна не намерена создавать какие‑либо союзные государства или вступать в них. Он напомнил, что ключевой целью ЕАЭС является экономическая интеграция, а выход за эти рамки нарушает цели и принципы объединения.