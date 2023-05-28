Лукашенко предложил странам вступать в Союзное государство, если им нужно ядерное оружие

«Если кто‑то переживает — не думаю, что Касым-Жомарт Токаев переживает по этому поводу, но если вдруг — так никто не имеет против, чтобы у Казахстана и других стран были такие же тесные отношения, как у нас с Российской Федерацией. Это очень просто. В союз Белоруссии с Россией надо вступать, и все: будет ядерное оружие на всех», — сказал Лукашенко.