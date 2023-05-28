Песков: «Против нас идёт война по всем фронтам»

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что страны Запада ведут войну против России во всех сферах. Эти слова он произнес в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», обратил внимание ТАСС.
«Идёт война. Идёт война против нас по всем фронтам — будь то экономика, будь то межгосударственные отношения, будь то отношения собственности и так далее», — сказал пресс-секретарь.
По его мнению, западные страны посягают на то, что раньше было абсолютно святым. «Но, тем не менее, мы видим, что все эти незыблемые основы рушатся под ногами вот этих вот, не брезгующих сейчас ничем, представителей коллективного Запада», — считает он.
«Но мы должны не поддаваться эмоциям, мы должны сохранять трезвость мышления, мы должны сохраняться собранность и силу. Делать то, что нам выгодно, то, что лучшим образом соответствует нашим интересам. Быть жёсткими, но открытым к тому, чтобы чётко доносить наши озабоченности, неприемлемые для нас моменты и то, с чем мы будем воевать. В общем смысле этого слова», — отметил Песков.
Также он подчеркнул, что цели специальной военной операции на Украине, обозначенные Владимиром Путиным, не изменились и они должны быть достигнуты. «Конфликт имеет свою цель. У нас есть заявленные президентом цели. Они не менялись. Эти цели должны быть выполнены», — сказал Песков в ответ на вопрос, есть ли у России силы и ресурсы довести дело до конца.