Песков: «Против нас идёт война по всем фронтам»

«Но мы должны не поддаваться эмоциям, мы должны сохранять трезвость мышления, мы должны сохраняться собранность и силу. Делать то, что нам выгодно, то, что лучшим образом соответствует нашим интересам. Быть жёсткими, но открытым к тому, чтобы чётко доносить наши озабоченности, неприемлемые для нас моменты и то, с чем мы будем воевать. В общем смысле этого слова», — отметил Песков.