Умер художник Илья Кабаков

В возрасте 89 лет умер советский и американский художник-концептуалист Илья Кабаков, сообщил 27 мая Фонд Ильи и Эмилии Кабаковых в своих соцсетях. Причина смерти не уточняется.
«С глубокой скорбью мы сообщаем о кончине Ильи Кабакова, великого художника, философа, любимого мужа, драгоценного отца и обожаемого дедушки», — говорится в сообщении фонда.
Семья Кабакова намерена провести частную похоронную службу. Через несколько недель состоятся публичная поминальная служба.
Илья Кабаков — один из основоположников московского концептуализма, автор серии «10 персонажей», инсталляций «Красный вагон» и «Случай в музее». С конца 1980-х художник жил в США.
В 2008 году его картина «Жук» стала самым дорогим из проданных произведений современного российского искусства, ее приобрели за 5,8 млн долларов.