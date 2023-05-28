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Умер художник Илья Кабаков

Рустам Абдуллин
Сегодня в 09:38

В возрасте 89 лет умер советский и американский художник-концептуалист Илья Кабаков, сообщил 27 мая Фонд Ильи и Эмилии Кабаковых в своих соцсетях. Причина смерти не уточняется.

«С глубокой скорбью мы сообщаем о кончине Ильи Кабакова, великого художника, философа, любимого мужа, драгоценного отца и обожаемого дедушки», — говорится в сообщении фонда.

Семья Кабакова намерена провести частную похоронную службу. Через несколько недель состоятся публичная поминальная служба.

Илья Кабаков — один из основоположников московского концептуализма, автор серии «10 персонажей», инсталляций «Красный вагон» и «Случай в музее». С конца 1980-х художник жил в США.

В 2008 году его картина «Жук» стала самым дорогим из проданных произведений современного российского искусства, ее приобрели за 5,8 млн долларов.

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