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Руслана Белого вырезали из Stand Up на ТНТ

Максим Саблин
Сегодня в 20:43

Руслана Белого убрали из повторов эпизодов шоу Stand Up на ТНТ, заметил StarHit. Комик вел это шоу с 2013 года, был его продюсером и одним из создателей.

Вечером в пятницу в эфир вышел повтор записи одного из эпизодов седьмого сезона шоу. Обычно программа начинается с того, что Белый представляет следующего за ним комика. Однако в этот раз вместо его появления и реплик играла музыка.

Удаление Белого из сетки ТНТ коснулось не только Stand Up, но и выпусков «Студии Союз» с его участием. Их просто не ставят в эфир.

Похожее происходит не только с Белым. Сериал Семена Слепакова* «Неприличные деньги» с участием Константина Хабенского и Ксении Раппопорт был закрыт после показа двух серий из шести.

Руслан Белый [не поддержал] военные действия России в Украине. Сам артист покинул Россию, прокатился по Израилю и Казахстану и остановился в Турции.

В одном из своих выступлений он говорил: «Между глаголами „нападать“ и „защищать“ я выбираю „защищать“. Если на мою страну нападут, я, конечно же, пойду ее защищать — это тоже будет не самый легкий выбор, но я пойду ее защищать. Но я не собираюсь отстаивать интересы одного определенного человека», — цитирует его слова «Коммерсант». Тот монолог просили проверить на экстремизм, но дела не завели.

* — признан иностранным агентом в России

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Руслан БелыйКонстантин ХабенскийКсения Раппопорт
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