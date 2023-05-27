Руслана Белого вырезали из Stand Up на ТНТ

В одном из своих выступлений он говорил: «Между глаголами „нападать“ и „защищать“ я выбираю „защищать“. Если на мою страну нападут, я, конечно же, пойду ее защищать — это тоже будет не самый легкий выбор, но я пойду ее защищать. Но я не собираюсь отстаивать интересы одного определенного человека», — цитирует его слова «Коммерсант». Тот монолог просили проверить на экстремизм, но дела не завели.