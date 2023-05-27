В Финлядии цены на электричество опустились ниже нуля

Цены на электичество в Финляндии достигли отрицательных значений, заявил глава сетевого оператора Fingrid Юкка Руусунен местному каналу Yle. В стране наблюдается переизбыток электроэнергии, несмотря на европейский экономический кризис.
Ещё прошлой зимой в Финляндии наблюдалась нехватка электроэнергии после прекращения поставок газа из России. Однако сейчас энергопроизводство неожиданно скакнуло вверх.
В апреле этого года в 5,5-миллионной стране был запущен новый атомный реактор, первый в Европе за последние 15 лет, и это опустило цены на свет сразу в 4 раза, от 245 евро за мегаватт в час до 60. Кроме этого финны наблюдают избыток талой воды, что положительно влияет на выработку гидроэлектростанций. Также государство развивает ветряные и солнечные электростанции.
«Это означает, что средняя цена на электроэнергию в течение дня выходит немного ниже нуля. У нас достаточно электричества, и оно почти без вредных выбросов. Финны могут чувствовать себя хорошо, используя электричество. Прошлой зимой люди только и говорили о том, где взять больше электроэнергии. Но сейчас мы усиленно думаем о том, как ограничить производство. Мы перешли от одной крайности к другой», — сказал Руусунен в интервью.
Отрицательные цены на электроэнергию не означают, что финнам платят за электропотребление. Граждане страны платят по заранее согласованным тарифам, а не рыночной цене. Однако производителям в этом случае приходится удалять лишнюю энергию с рынка, ведь ее невыгодно производить. Гидроэлектростанции не могут снизить энергопроизводство, поэтому этим придется заняться, например, АЭС.