В Финлядии цены на электричество опустились ниже нуля

«Это означает, что средняя цена на электроэнергию в течение дня выходит немного ниже нуля. У нас достаточно электричества, и оно почти без вредных выбросов. Финны могут чувствовать себя хорошо, используя электричество. Прошлой зимой люди только и говорили о том, где взять больше электроэнергии. Но сейчас мы усиленно думаем о том, как ограничить производство. Мы перешли от одной крайности к другой», — сказал Руусунен в интервью.