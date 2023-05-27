Российские киностудии заявили, что на 90% зависят от импортного оборудования

РБК отмечает, что такую проблему в своих документах год назад поднимал «Ленфильм». Однако гендиректор киностудии Федор Щербаков сейчас заявил, что зависимость от импортного оборудования «каких‑либо проблем не вызывает». «Сегодня есть возможности приобретать оборудование в дружественных странах и для расходников использовать параллельный импорт», — пояснил он.