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Российские киностудии заявили, что на 90% зависят от импортного оборудования

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:59

В использовании российских киностудий находится импортное оборудование в количестве 90%, сообщает РБК со ссылкой на бухгалтерскую отчетность Киностудии имени Максима Горького. Российским аналогов этой технике нет, поэтому авторы отчета говорят о критической нуждаемости в государственном стимулировании.

«Импортозамещение в производстве техники и программном обеспечении для кинопроизводства — это процесс, который может занимать годы и даже десятилетия и является крайне актуальным для киноотрасли», — заместитель гендиректора по техническим вопросам, закупкам, безопасности и АХО киностудии Андрей Данилин.

РБК отмечает, что такую проблему в своих документах год назад поднимал «Ленфильм». Однако гендиректор киностудии Федор Щербаков сейчас заявил, что зависимость от импортного оборудования «каких‑либо проблем не вызывает». «Сегодня есть возможности приобретать оборудование в дружественных странах и для расходников использовать параллельный импорт», — пояснил он.

Гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров оценил зависимость от иностранной техники «практически стопроцентной», а появление российских аналогов не появилось. Он добавил, что студия успела приобрести «новейшие» технологии до введения санкций, поэтому «у них есть определенный ресурс в несколько лет».

Прогнозируемый эффект санкционного давления на киноиндустрию, говорится в отчете Киностудии имени Горького, «оценивается в 50-процентное снижение общего объема рынка».

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Федор ЩербаковКарен Шахназаров
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