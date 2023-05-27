Элизабет Олсен посоветовала актерам подписывать лишь один контракт с Marvel, а не сразу несколько

Актриса Элизабет Олсен в подкасте Happy Sad Confused посоветовала актерам, которые собираются сниматься в фильмах Marvel, не подписывать сразу несколько контрактов с киностудией. По ее словам, это поможет сохранить гибкость.
«Я думаю, что таким образом у вас будет больше контроля над [персонажем]. Если вы, скажем, думаете: „Боже мой, это самая веселая работа, что у меня когда‑либо была, и я так сильно люблю этого персонажа, что хочу сыграть его снова“. [Но снявшись только в одном фильме], у вас будет больше контроля в следующем», — сказала Олсен.
Элизабет Олсен известна по роли Алой Ведьмы из фильмов про Доктора Стрэнджа.
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