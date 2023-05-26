«Таинственный поезд» Джима Джармуша вновь выйдет в российский кинопрокат

Кинокартина американского режиссера Джима Джармуша «Таинственный поезд», выпущенная в 1989 году, выйдет российский кинопрокат. Об этом сообщил портал Buro 24/7.
Дистрибутором ленты выступит компания «Иноекино». Она покажет фильм классика современного американского кино на оригинальном языке с русскими субтитрами. Меланхоличную комедию Джармуша можно будет посмотреть с 1 июня.
А уже 27 мая в Москве пройдут спецпоказы картины. Показы с участием кинокритиков, киноведов и других специалистов в области кино состоятся также в Петербурге, Краснодаре, Красноярске, Рязани и других городах.
«Таинственный поезд» называют признанием в любви Мемфису и рок-н-ролльному наследию Америки в фирменном стиле Джармуша. Режиссер рассказал на экране три короткие истории, связанные между собой образом Элвиса Пресли.
Это первая работа режиссера в цвете. В ней снялись Юки Кудо, Масатоси Нагасэ, Николетта Браски и Джо Страммер. Оператором ленты выступил Робби Мюллер.