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Нейробиологи: рано получившие доступ к гаджетам дети чаще имеют проблемы с ментальным здоровьем

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:57

Нейробиологи из Sapien Labs провели иссследование и выяснили, как ранний доступ к гаджетам влияет на дальнейшую жизнь детей. Оказалось, что оно влияет на ментальное здоровье.

Чем раньше дети начинали пользоваться смартфонами или планшетами, тем чаще они сталкивались с психическими недугами. В частности, им приходили суицидальные мысли, а также появлялась агрессия по отношению к другим людям.

В особенности это воздействие сказалось на девочках, которые получили гаджеты до достижения 10 лет. Во взрослой жизни они страдали от серьезных психических заболеваний — на это указал опрос респонденток в возрасте от 18 до 24 лет. Женщины жаловались в том числе на галлюцинации, ощущение оторванности от реальности, зависимости и чувство вины.

Всего в исследовании приняли участие 28 тыс. человек обоих полов. Оно указало на прямое воздействие раннего доступа к интернету и соцсетям на ментальное благополучие.

Ученые также напомнили, что в настоящее время существует тенденция прогрессирующего ухудшения психического здоровья молодежи. Она наметилась между 2010 и 2014 годом.

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