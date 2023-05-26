Нейробиологи: рано получившие доступ к гаджетам дети чаще имеют проблемы с ментальным здоровьем

Нейробиологи из Sapien Labs провели иссследование и выяснили, как ранний доступ к гаджетам влияет на дальнейшую жизнь детей. Оказалось, что оно влияет на ментальное здоровье.
Чем раньше дети начинали пользоваться смартфонами или планшетами, тем чаще они сталкивались с психическими недугами. В частности, им приходили суицидальные мысли, а также появлялась агрессия по отношению к другим людям.
В особенности это воздействие сказалось на девочках, которые получили гаджеты до достижения 10 лет. Во взрослой жизни они страдали от серьезных психических заболеваний — на это указал опрос респонденток в возрасте от 18 до 24 лет. Женщины жаловались в том числе на галлюцинации, ощущение оторванности от реальности, зависимости и чувство вины.
Всего в исследовании приняли участие 28 тыс. человек обоих полов. Оно указало на прямое воздействие раннего доступа к интернету и соцсетям на ментальное благополучие.
Ученые также напомнили, что в настоящее время существует тенденция прогрессирующего ухудшения психического здоровья молодежи. Она наметилась между 2010 и 2014 годом.