Нейробиологи: рано получившие доступ к гаджетам дети чаще имеют проблемы с ментальным здоровьем

В особенности это воздействие сказалось на девочках, которые получили гаджеты до достижения 10 лет. Во взрослой жизни они страдали от серьезных психических заболеваний — на это указал опрос респонденток в возрасте от 18 до 24 лет. Женщины жаловались в том числе на галлюцинации, ощущение оторванности от реальности, зависимости и чувство вины.