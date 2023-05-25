В Москве, Новосибирске, Петербурге и Екатеринбурге пройдут спецпоказы фильма «Узлы» Олега Хамокова

«Узлы» выйдут в прокат с 8 июня. Но уже 2 июня картину можно будет посмотреть в московском кинотеатре «Пионер» и обсудить вместе с создателем. 3 июня запланирован спецпоказ в кинотеатре «Победа» в Новосибирске — на нем тоже будет присутствовать Хамоков.