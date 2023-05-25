В Москве, Новосибирске, Петербурге и Екатеринбурге пройдут спецпоказы фильма «Узлы» Олега Хамокова

В Москве, Новосибирске, Екатериньбурге и Петербурге в преддверии выхода в российский кинопрокат фильма «Узлы» Олега Хамокова пройдут спецпоказы этой картины — они запланированы на начало июня. Билеты на них можно найти на «Афише».
Лента выпускника кабардино-балкарской мастерской Александра Сокурова рассказывает о браке дальнобойщика Берда и 17-летней Дины. Пара, согласно сюжету, строит самый большой дом в селе, который со временем превращается в неприступную крепость.
Сюжет фильма основан на старинной кавказской легенде о башне Адиюх, которая находится в Карачаево-Черкесии. Легенда повествует о молодой девушке, которую похитил и запер в башне князь Псабида.
«Узлы» выйдут в прокат с 8 июня. Но уже 2 июня картину можно будет посмотреть в московском кинотеатре «Пионер» и обсудить вместе с создателем. 3 июня запланирован спецпоказ в кинотеатре «Победа» в Новосибирске — на нем тоже будет присутствовать Хамоков.
4 июня фильм представят в рамках фестиваля «Пример интонации» в петербургском «Севкабель Порту». 5 июня ленту покажут на киностудии «Ленфильм», а 6 июня — на «Лендоке». Наконец, 7 июня фильм покажут в «Ельцин Центре» в Екатеринбурге.