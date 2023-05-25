«Есть еще один вампир»: вышел трейлер вампирского триллера «Пищеблок-2»

На ютуб-канале «Кинопоиск Премьеры» опубликовали тизер-трейлер сериала «Пищеблок-2» — продолжения проекта «Пищеблок», который вышел в мае 2021 года.
Новые серии вампирской франшизы по мотивам романа Алексея Иванова представят летом 2023 года. В центре сюжета вновь окажется пионер Валерка Лагунов, однако действие развернется спустя три года после событий оригинального шоу.
Во втором сезоне Лагунову, в венах которого течет как человеческая, так и вампирская кровь, придется столкнуться с врагом — вампиром, угрожающим всем его близким. Валерка намерен остановить монстра.
В трейлере герой заявляет, что вампир убил самого близкого ему человека. Лагунову предстоит непростая борьба — судя по всему, не только с фантастическим чудовищем, но и с собственной тьмой.
Режиссером «Пищеблока-2» выступил Эдуард Бордуков («На острие», «В раю мест нет»). Сценарий продолжения написал Сергей Калужанов («Мажор», «Детективный синдром»).
В сериале снялись Петр Натаров (он вновь исполнил роль Валерки), Ксения Трейстер («Мир! Дружба! Жвачка!»), Равшана Куркова («Контакт»), Сергей Епишев («Кухня», «Последний министр») и Риналь Мухаметов («Оффлайн»).