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Армения и Азербайджан признали территориальную целостность друг друга

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:55

Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Армении Никола Пашиняна с заседания совета ЕАЭС.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что у его страны нет территориальных претензий к Армении. Он добавил, что «есть возможность выхода на мирное соглашение Баку и Еревана, тем более учитывая, что Армения признала Карабах частью Азербайджана».

По словам Пашиняна, Армения готова разблокировать все транспортные и экономические коридоры, открыть региональные коммуникации с Азербайджаном.

Пока неясно, в каких именно границах страны признали друг друга.

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Ильхам Алиев
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