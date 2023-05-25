Армения и Азербайджан признали территориальную целостность друг друга

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что у его страны нет территориальных претензий к Армении. Он добавил, что «есть возможность выхода на мирное соглашение Баку и Еревана, тем более учитывая, что Армения признала Карабах частью Азербайджана».