Армения и Азербайджан признали территориальную целостность друг друга

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что у его страны нет территориальных претензий к Армении. Он добавил, что «есть возможность выхода на мирное соглашение Баку и Еревана, тем более учитывая, что Армения признала Карабах частью Азербайджана».
По словам Пашиняна, Армения готова разблокировать все транспортные и экономические коридоры, открыть региональные коммуникации с Азербайджаном.
Пока неясно, в каких именно границах страны признали друг друга.
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