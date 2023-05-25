В сети появился трейлер комедии «Бэби-тур» по сценарию Василия Сигарева

В сети вышел трейлер комедии «Бэби-тур» режиссера Федора Стукова, известного по сериалам «Физрук» и «Дылды». Свой новый проект кинематографист поставил по сценарию Василия Сигарева, работавшего над «Страной ОЗ» и «Волчком».
Главные роли в шоу исполнили Анастасия Попова, Анна Котова, Ангелина Миримская и Мария Осипова. Они сыграли четырех подруг из российской глубинки, решивших отправиться в беби-тур.
Сериал выйдет в онлайн-кинотеатре Kion 1 июня. Он представит «едкий, сатирический и в то же время добрый взгляд на нашу жизнь в конце нулевых», обещают авторы проекта.
Шоу расскажет о девушках, задумавших вместе забеременеть (в целях экономии) и поехать рожать за границу. Героинь ждут приключения и испытания: им предстоит заработать на беби-тур и найти потенциальных отцов для своих детей.
«„Бэби-тур“ — это вдохновляющая история о том, что у всех у нас есть малая родина, а также гимн русским женщинам, которые, несмотря ни на что, сохраняют способность любить и верить в будущее», — заявили создатели проекта.
В сериале, помимо четырех центральных актрис, можно будет увидеть Дмитрия Куличкова, Евгения Шумейко, Виталия Даушева, Валентина Самохина и хореографа Егора Дружинина.
«Это история о женщинах в погоне за некой мечтой. Не все из них понимают, их ли это мечта, но женская солидарность берет верх. На примере наших героинь зритель сможет пронаблюдать все нюансы пути к мечте, все размышления, опасения, сомнения и испытания, которые обычно встают на этом пути перед женщиной. И перед мужчиной тоже», — прокомментировала Анна Котова.