В сети появился трейлер комедии «Бэби-тур» по сценарию Василия Сигарева

«Это история о женщинах в погоне за некой мечтой. Не все из них понимают, их ли это мечта, но женская солидарность берет верх. На примере наших героинь зритель сможет пронаблюдать все нюансы пути к мечте, все размышления, опасения, сомнения и испытания, которые обычно встают на этом пути перед женщиной. И перед мужчиной тоже», — прокомментировала Анна Котова.