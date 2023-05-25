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Диджей играет на восьми инструментах и получает признание популярных музыкантов. Ему всего шесть лет

Анна Красюк
Сегодня в 20:00

Майлзу Бонему всего шесть лет, но у него уже почти четырехлетний стаж в музыке. Когда мальчику было два года, он отказался выходить из машины и идти в детский сад, «пока не прозвучат все семь с половиной минут „Stairway to Heaven“». Во время пандемии научился играть на гитаре. А уже спустя два года начал получать похвалы от «коллег по цеху», когда его родители начали выкладывать в сеть видео с созданными им ремиксами. Когда Бонему исполнилось пять лет, американский музыкант и диджей Questlove подарил ему ударную установку Pocket Kit, о которой мальчик мечтал. Он сделал подарок со словами: «Я действительно ценю то, что ты делаешь, и ты меня вдохновляешь». Сейчас юный продюсер умеет играть уже на восьми инструментах.

На тикток вундеркинда подписано более 882 тыс. пользователей. Ролики с его участием набирают сотни тысяч, а иногда и миллионы просмотров — как, например, процесс создания ремикса на трек «Girl» группы The Internet и диджея Kaytranada, который посмотрели более 16 млн раз. Популярные музыканты, включая Дэвида Арчулету и Стива Аоки, оставляют под видео восхищенные комментарии. Марк Ронсон назвал Майлза будущим хитмейкером и гением и взял у него интервью.

«Это первый ребенок-продюсер, который меня действительно удивил», — пишут изумленные зрители, а многие из них уже хотят «забронировать билет, чтобы в будущем увидеть его вживую».

Подробности по теме
Профессиональный диджей: познакомьтесь с таксой, поднимающей настроение всему тиктоку
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Марк Ронсон
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