Диджей играет на восьми инструментах и получает признание популярных музыкантов. Ему всего шесть лет

Майлзу Бонему всего шесть лет, но у него уже почти четырехлетний стаж в музыке. Когда мальчику было два года, он отказался выходить из машины и идти в детский сад, «пока не прозвучат все семь с половиной минут „Stairway to Heaven“». Во время пандемии научился играть на гитаре. А уже спустя два года начал получать похвалы от «коллег по цеху», когда его родители начали выкладывать в сеть видео с созданными им ремиксами. Когда Бонему исполнилось пять лет, американский музыкант и диджей Questlove подарил ему ударную установку Pocket Kit, о которой мальчик мечтал. Он сделал подарок со словами: «Я действительно ценю то, что ты делаешь, и ты меня вдохновляешь». Сейчас юный продюсер умеет играть уже на восьми инструментах.