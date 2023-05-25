Совет Киева лишил Леонида Брежнева звания почетного гражданина города

Киевский городской совет лишил бывшего генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева звания почетного гражданина города. Он получил его в мае 1982 года и в ноябре умер.
Звание почетного гражданина Киева было учреждено в 1982 году, и Брежнев был первым человеком, получившим его. Этого звания лишился не только генсек, но и другие советские и зарубежные государственные деятели, в частности, глава Компартии Вьетнама в 1980-х годах Чыонг Тинь.
Брежнев продолжает оставаться почетным гражданином украинского города Днепра, грузинской и азербайджанской столиц Тбилиси и Баку.
Леонид Брежнев родился в 1906 году в Каменском Екатеринославской губернии (в настоящее время Днепропетровская область Украины). В разные годы был первым секретарем Днепропетровского и Запорожского обкомов КП (б) Украины. С 1964 по 1982 год был генсеком ЦК КПСС.