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Совет Киева лишил Леонида Брежнева звания почетного гражданина города

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:53

Киевский городской совет лишил бывшего генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева звания почетного гражданина города. Он получил его в мае 1982 года и в ноябре умер.

Звание почетного гражданина Киева было учреждено в 1982 году, и Брежнев был первым человеком, получившим его. Этого звания лишился не только генсек, но и другие советские и зарубежные государственные деятели, в частности, глава Компартии Вьетнама в 1980-х годах Чыонг Тинь.

Брежнев продолжает оставаться почетным гражданином украинского города Днепра, грузинской и азербайджанской столиц Тбилиси и Баку.

Леонид Брежнев родился в 1906 году в Каменском Екатеринославской губернии (в настоящее время Днепропетровская область Украины). В разные годы был первым секретарем Днепропетровского и Запорожского обкомов КП (б) Украины. С 1964 по 1982 год был генсеком ЦК КПСС.

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Леонид Брежнев
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