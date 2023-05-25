Совет Киева лишил Леонида Брежнева звания почетного гражданина города

Звание почетного гражданина Киева было учреждено в 1982 году, и Брежнев был первым человеком, получившим его. Этого звания лишился не только генсек, но и другие советские и зарубежные государственные деятели, в частности, глава Компартии Вьетнама в 1980-х годах Чыонг Тинь.