ТАСС сообщил, что в здании Минобороны произошел пожар. МЧС опровергло это

Информагентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы Москвы сообщило, что в здании Минобороны произошел пожар. Огонь распространился, по информации источников, на одном из балконов.
На место происшествия приехали пожарные. Однако они не обнаружили возгорания в постройке, заявили в столичном ГУ МЧС РФ. Потушил ли огонь кто‑то из сотрудников министерства, неизвестно.
«Факт возгорания не подтвержден, поскольку по прибытии пожарных подразделения возгорание не обнаружено. Так же как и сведений о пострадавших не поступало», — сказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве.
ТАСС также отметил, что о пожаре сообщали не только источники СМИ. Информация о возможном возгорании появилась и в некоторых телеграм-каналах. Там очевидцы утверждали, что возле здания Минобороны ощущается некий едкий запах.