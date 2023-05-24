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ТАСС сообщил, что в здании Минобороны произошел пожар. МЧС опровергло это

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:02

Информагентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы Москвы сообщило, что в здании Минобороны произошел пожар. Огонь распространился, по информации источников, на одном из балконов.

На место происшествия приехали пожарные. Однако они не обнаружили возгорания в постройке, заявили в столичном ГУ МЧС РФ. Потушил ли огонь кто‑то из сотрудников министерства, неизвестно.

«Факт возгорания не подтвержден, поскольку по прибытии пожарных подразделения возгорание не обнаружено. Так же как и сведений о пострадавших не поступало», — сказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве.

ТАСС также отметил, что о пожаре сообщали не только источники СМИ. Информация о возможном возгорании появилась и в некоторых телеграм-каналах. Там очевидцы утверждали, что возле здания Минобороны ощущается некий едкий запах.

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