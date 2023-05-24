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Исследование: в России в рабстве находятся 1,9 млн человек, во всем мире — почти 50 млн

Рустам Абдуллин
Вчера в 22:35

На данный момент в рабстве живут 49,6 млн человек, следует из исследования правозащитной организации Walk Free, Международной организации труда и Международной организации по миграции. Из них 1,9 млн приходится на Россию.

Самый высокий уровень распространения рабства исследователи зафиксировали в Северной Корее (104,6 человека на 1000 человек населения), Эритрее (90,3 на 1000), Мавритании (32 на 1000), Саудовской Аравии (21,3 на 1000), Турции (15,6 на 1000), Таджикистане (14 на 1000), ОАЭ (13,4 на 1000), РФ, Афганистане и Кувейте (13 на 1000). Азия и Тихоокеанский регион лидируют по числу рабов — 29,3 млн человек.

27,6 млн человек из почти 50 заняты подневольным трудом, 22 млн живут в принудительном браке. 54% рабов — это женщины и девочки, каждый четвертый — ребенок.

Walk Free рекомендует российским властям немедленно покончить с использованием государством принудительного труда заключенных, а также принудительного труда как наказания для людей, придерживающихся отличных от поддерживаемых государством политических, социальных и экономических взглядов. Также там указали на отсутствие уголовного наказания за сексуальную эксплуатацию детей и минимальный возраст для вступления в брак ниже 18 лет.

Самый низкий уровень распространения рабства зарегистрирован в Швейцарии и Норвегии (0,5 человека на 1000 человек населения).

Исследование называется Глобальный индекс рабства. Предыдущий доклад был опубликован в 2018 году, с того момента число современных рабов в мире выросло на 10 млн человек.

«Современное рабство включает в себя принудительный труд, принудительный или подневольный брак, долговую кабалу, принудительную коммерческую сексуальную эксплуатацию, торговлю людьми, сходную с рабством практику, а также продажу и эксплуатацию детей. Во всех своих формах это лишение свободы человека — его свободы принимать работу или отказываться от нее, его свободы уйти от одного работодателя к другому или его свободы решать, жениться ли, на ком и когда», — дается определение понятию в исследовании.
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