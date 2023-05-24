«Современное рабство включает в себя принудительный труд, принудительный или подневольный брак, долговую кабалу, принудительную коммерческую сексуальную эксплуатацию, торговлю людьми, сходную с рабством практику, а также продажу и эксплуатацию детей. Во всех своих формах это лишение свободы человека — его свободы принимать работу или отказываться от нее, его свободы уйти от одного работодателя к другому или его свободы решать, жениться ли, на ком и когда», — дается определение понятию в исследовании.