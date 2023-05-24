Красноярский семиклассник получил год условно за организацию платного туалета в школе

Семиклассника одной из школ Красноярска осудили за вымогательство на год условно с испытательным сроком в 2 года за организацию платного туалета, сообщает местный «7 канал». За вход в туалет подросток взимал 20 рублей.
Школьник брал плату за пользование туалетом с января по март 2022 года. Тех, кто не мог или не хотел платить, он уговаривал, угрожал им или избивал. В школе его прозвали Королем туалетов, пишет «7 канал».
«С большим спросом росла и цена на „услугу“, а с ней появились и первые „должники“», — рассказали в прокуратуре по Красноярскому краю. Одного из них, «задолжавшего» 2000 рублей, подросток избил. Родители пострадавшего, увидев побои на ребенке, обратились в полицию. Следом обратились и другие родители, заметившие «стремительное исчезновение карманных денег у их детей».
Преподаватели школы знали об организации платного туалета, но ничего с этим не сделали, отметили в ведомстве. За это учителя понесут дисциплинарную ответственность.