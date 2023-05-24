Красноярский семиклассник получил год условно за организацию платного туалета в школе

«С большим спросом росла и цена на „услугу“, а с ней появились и первые „должники“», — рассказали в прокуратуре по Красноярскому краю. Одного из них, «задолжавшего» 2000 рублей, подросток избил. Родители пострадавшего, увидев побои на ребенке, обратились в полицию. Следом обратились и другие родители, заметившие «стремительное исчезновение карманных денег у их детей».