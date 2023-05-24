В Москве стартуют традиционные «Летние балетные сезоны»

1 июля на сцене РАМТа стартует ежегодный марафон классического балета — «Летние балетные сезоны». За 60 дней марафона будет сыграно 79 спектаклей от шести балетных трупп, рассказали «Афише Daily» организаторы.
В программе этого года 17 классических балетов: три балета Чайковского — «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Щелкунчик», «Жизель» Адольфа Адана, «Ромео и Джульетта» и «Золушка» Сергея Прокофьева, «Дон Кихот» и «Баядерка» Людвига Минкуса, «Эсмеральда» Цезаря Пуни, «Бахчисарайский фонтан» Бориса Асафьева, а также одноактные балеты «Шопениана» Фредерика Шопена, «Шахерезада» Римского-Корсакова и «Половецкие пляски» Бородина.
Сходить всей семьей получится на «Чиполлино» Карена Хачатуряна (его показывают на «Балетных сезонах» уже не впервые) и на премьеру «Продавца игрушек» Алексея Шелыгина. Другие новинки сезона — «Спартак» Арама Хачатуряна и «Сотворение мира» Андрея Петрова.
Откроет балетный марафон новый участник проекта — Чувашский государственный театр оперы и балета. Другим дебютантом «Сезонов» станет Театр классического балета Н.Касаткиной и В.Василева. После пятилетнего перерыва на гастроли в Москву вернется Воронежский государственный театр оперы и балета под руководством Александра Литягина.
Второй год подряд в проекте примет участие Московский государственный академический театр имени Н.Сац. Будут и постоянные участники — Русский классический театр балета под руководством Валентина Грищенко и Национальный классический балет под руководством Анны Нехлюдовой.
Узнать подробную программу и купить билеты можно на «Афише». «Летние балетные сезоны» позиционируют себя не только как театральный проект, но и как просветительский, поэтому цены на постановки демократичные — от 500 рублей.
«Летние балетные сезоны» пройдут в Москве уже в 22-й раз. За все время существования марафона его посетили более 1 млн человек.