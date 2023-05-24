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Валентин Пети — автор клипов A$AP Ferg, Фаррелла Уилльямса и Розалии — разбился на частном самолете

Семён Гудошников
Сегодня в 12:27

Французский клипмейкер Валентин Пети погиб 20 мая в результате крушения частного пассажирского самолета в Швейцарии. 22 мая ему должно было исполниться 33 года, сообщает Le Berry Républicain.

Самолет, в котором находился Пети, разбился «в лесной зоне, в труднодоступном месте», заявили в полиции. Вместе с клипмейкером погиб сопровождавший его человек в возрасте 30 лет и 70-летний пилот. Тур по Швейцарии был подарком на день рождения Пети, который сделал ему родственник, отметил отец клипмейкера.

Пети известен как автор клипов для A$AP Ferg («Floor Seats»), Фаррелла Уилльямса, The Neptunes («Green Juice») и Розалии (ролик на песню «Saoko», который снимали на Украине).

Пети также снимал рекламные видео для спортивных брендов Puma и adidas, компаний H&M, Sony, Make Up for Ever, Beats, G-Shock. Он же cпродюсировал показ Balmain коллекции осень-зима 2021/2022 в аэропорту Шарль де Голль.

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теги
аэропорт Шарль де Голль
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