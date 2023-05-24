Самолет, в котором находился Пети, разбился «в лесной зоне, в труднодоступном месте», заявили в полиции. Вместе с клипмейкером погиб сопровождавший его человек в возрасте 30 лет и 70-летний пилот. Тур по Швейцарии был подарком на день рождения Пети, который сделал ему родственник, отметил отец клипмейкера.