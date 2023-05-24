В RuStore появились иностранные приложения, недоступные в Google Play для россиян

Aptoide — альтернативный магазин приложений для Android и сайт, с которого приложения можно скачивать напрямую. Компания также поддерживает сервис Catappult, который, согласно его сайту, позволяет публиковать игры более чем в 20 партнерских магазинах. При этом на сайте Catappult нет упоминания VK или RuStore.