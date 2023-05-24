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В RuStore появились иностранные приложения, недоступные в Google Play для россиян

Семён Гудошников
Сегодня в 11:32

В магазине приложений RuStore от VK появились приложения иностранных разработчиков, в частности тех, кто отозвал свои продукты из российского сегмента Google Play. Об этом пишет «Коммерсант».

В RuStore сейчас опубликовано около 300 иностранных приложений, отметили в пресс-службе VK. Среди них приложения от Microsoft и Opera, TikTok и карты Here WeGo. Издателем этих и других иностранных сервисов указан не обладатель прав на них, а португальская платформа дистрибуции приложений Aptoide.

В VK не ответили на вопрос о причастности Aptoide к публикации.

Aptoide — альтернативный магазин приложений для Android и сайт, с которого приложения можно скачивать напрямую. Компания также поддерживает сервис Catappult, который, согласно его сайту, позволяет публиковать игры более чем в 20 партнерских магазинах. При этом на сайте Catappult нет упоминания VK или RuStore.

В ноябре прошлого года игры от иностранных разработчиков появились в запущенном в то же время магазине AppBazar от МТС. Их издателем указан российский контент-провайдер «СМС-Сервисы».

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