Netflix показал тизер мультсериала «Остров черепа»

На ютуб-канале Netflix появился тизер анимационного сериала «Остров черепа», который выйдет на стриминговой платформе 22 июня.
Действие мультипликационного проекта от студии MonterVerse развернется во вселенной «Годзиллы», выпущенной Legendary. Известно, что «Остров черепа» представит новых монстров.
Одним из персонажей сериала станет гигантская горилла Кинг-Конг. С ней и другими чудовищами, согласно сюжету, столкнется группа людей, оказавшихся вдали от цивилизации после авиакатастрофы.
Героям придется выживать на острове, полном опасностей. Это, судя по тизеру, окажется отнюдь не просто. Монстры будут подстерегать персонажей и в океане, и в джунглях, и в небе.
Озвучивать героев мультсериала будут Николас Канту («Фабельманы»), Маэ Уитман, Даррен Барнет, Бенджамин Братт и Бетти Гилпин. Создателем шоу выступил Брайан Даффилд. Другие продюсеры — Джейкоб Робинсон, Брен Граэбер, Джен Чемберс и Томас Тулл.