На фестивале Geek Picnic выступят Алексей Бобровский, Николай Андреев и Filatov & Karas

Фестиваль науки и технологий Geek Picnic рассказал о хедлайнерах 2023 года — как научных, так и музыкальных. Среди них оказались популяризатор химии Алексей Бобровский и автор «Математических этюдов» Николай Андреев.
Бобровский представит на мероприятии лекцию о жидких кристаллах под звуки психоделического техно, а Андреев расскажет о связи геометрической прогресси и музыки. Кроме того, на фесте состоятся лекция Вячеслава Дубынина о тайнах молекул-нейромедиаторов и выступление летчика-космонавта Андрея Борисенко.
Музыкальную сцену Geek Picnic возглавят оперная косплей-дива Плавалагуна и группа Filatov & Karas. Также гостей мероприятия ждут диджейские сеты в исполнении людей и инопланетян, обещают организаторы.
Новинкой фестиваля станет зона «Визионеры», посвященная успешным технологическим стартапам, которые делают жизнь комфортнее. А вот традиционной частью праздника станет косплей-дефиле, где выберут лучшего перформера.
О стартапах же можно будет узнать не только в зоне «Визионеры», но и на «Аллее стартапов». Там представят увлажнитель воздуха с живыми цветами, скутер для скандинавской ходьбы, авторобота для уборки улиц и другие изобретения.
Помимо этого, на фестивале будет «Аллея технопарков» с презентациями российских вузов, лекторий о сфере ИТ, «Инженерная песочница» и клуб юных инженеров для детей, велнес-зона, «Остров чтения» и тест-драйв новых игр.
Geek Picnic пройдет в южном ландшафтном парке «Остров мечты» в Москве. Темой грядущего фестиваля станет «Сеть». В этом году Geek Picnic состоится в рамках Московской недели предпринимательства. Вход на фест (впервые за долгое время) будет свободным.