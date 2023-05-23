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На фестивале Geek Picnic выступят Алексей Бобровский, Николай Андреев и Filatov & Karas

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:33

Фестиваль науки и технологий Geek Picnic рассказал о хедлайнерах 2023 года — как научных, так и музыкальных. Среди них оказались популяризатор химии Алексей Бобровский и автор «Математических этюдов» Николай Андреев.

Бобровский представит на мероприятии лекцию о жидких кристаллах под звуки психоделического техно, а Андреев расскажет о связи геометрической прогресси и музыки. Кроме того, на фесте состоятся лекция Вячеслава Дубынина о тайнах молекул-нейромедиаторов и выступление летчика-космонавта Андрея Борисенко.

Музыкальную сцену Geek Picnic возглавят оперная косплей-дива Плавалагуна и группа Filatov & Karas. Также гостей мероприятия ждут диджейские сеты в исполнении людей и инопланетян, обещают организаторы.

Новинкой фестиваля станет зона «Визионеры», посвященная успешным технологическим стартапам, которые делают жизнь комфортнее. А вот традиционной частью праздника станет косплей-дефиле, где выберут лучшего перформера.

О стартапах же можно будет узнать не только в зоне «Визионеры», но и на «Аллее стартапов». Там представят увлажнитель воздуха с живыми цветами, скутер для скандинавской ходьбы, авторобота для уборки улиц и другие изобретения.

Помимо этого, на фестивале будет «Аллея технопарков» с презентациями российских вузов, лекторий о сфере ИТ, «Инженерная песочница» и клуб юных инженеров для детей, велнес-зона, «Остров чтения» и тест-драйв новых игр.

Geek Picnic пройдет в южном ландшафтном парке «Остров мечты» в Москве. Темой грядущего фестиваля станет «Сеть». В этом году Geek Picnic состоится в рамках Московской недели предпринимательства. Вход на фест (впервые за долгое время) будет свободным.

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Алексей БобровскийНиколай АндреевАндрей Борисенко
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