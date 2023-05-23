Верховный суд предложил запретить заключать под стражу матерей по нетяжким преступлениям

Верховный суд предложил запретить заключение под стражу женщин, имеющих малолетних детей, по уголовным делам о преступлениях небольшой тяжести и — лишь в исключительных случаях — средней тяжести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя суда Вячеслава Лебедева.
По озвученным им данным, в прошлом году 1 379 ходатайств о заключении под стражу женщин, имеющих малолетних детей, и 224 ходатайства от людей с инвалидностью I или II группы были удовлетворены. Запрет на заключение под стражу матерей по делу средней тяжести допустим только в том случае, если оно носило ненасильственный характер, отметил Лебедев.
Предложения Верховного суда РФ также предусматривают запрет избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями.