Финал Лиги чемпионов будут транслировать в кино

Решающий матч между английским «Манчестер Сити» и итальянским «Интер» состоится 10 июня. Начало трансляции в 21.45 по Москве, выбрать подходящий кинотеатр и купить билеты можно на «Афише».
В полуфинале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» разгромил мадридский «Реал»: в ответном матче счет составил 4:0 в пользу англичан. Первая игра в Мадриде закончилась вничью — 1:1. «Интер» в полуфинале обыграл «Милан» со счетом 3:0 по сумме двух встреч.
Финал Лиги чемпионов состоится 10 июня на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле. Его обслужит Шимон Марциняк, который был арбитром финального матча ЧМ-2022.
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людиШимон Марциняк