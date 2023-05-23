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Финал Лиги чемпионов будут транслировать в кино

Семён Гудошников
Сегодня в 17:22

Сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино» покажет на больших экранах прямую трансляцию финала Лиги чемпионов УЕФА.

Решающий матч между английским «Манчестер Сити» и итальянским «Интер» состоится 10 июня. Начало трансляции в 21.45 по Москве, выбрать подходящий кинотеатр и купить билеты можно на «Афише».

В полуфинале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» разгромил мадридский «Реал»: в ответном матче счет составил 4:0 в пользу англичан. Первая игра в Мадриде закончилась вничью — 1:1. «Интер» в полуфинале обыграл «Милан» со счетом 3:0 по сумме двух встреч.

Финал Лиги чемпионов состоится 10 июня на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле. Его обслужит Шимон Марциняк, который был арбитром финального матча ЧМ-2022.

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