Финал Лиги чемпионов будут транслировать в кино

В полуфинале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» разгромил мадридский «Реал»: в ответном матче счет составил 4:0 в пользу англичан. Первая игра в Мадриде закончилась вничью — 1:1. «Интер» в полуфинале обыграл «Милан» со счетом 3:0 по сумме двух встреч.