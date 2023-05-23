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Минобрнауки призвало вузы снизить стоимость обучения и выдать матпомощь участникам спецоперации

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:53

Министерство образования и науки РФ рекомендовало вузам снизить стоимость обучения для студентов — участников военной спецоперации на территории Украины и их детей.

«При снижении стоимости платных образовательных услуг или предоставлении возможности рассрочки для оплаты по договору вуз может покрывать недостающую сумму за счет собственных средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических или юридических лиц», — говорится в сообщении ведомства.

Помимо этого, участникам спецоперации и членам их семей рекомендуется выдать материальную помощь и рассрочку по договору о платном обучении. Места в общежитии им рекомендуется выдавать в приоритетном порядке.

В конце 2022 года Владимир Путин подписал закон, согласно которому дети участников СВО смогут учиться в вузе по квоте: каждый вуз устанавливает ее ежегодно, при этом составлять она должна не менее 10% от всех мест для зачисления.

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Владимир Путин
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